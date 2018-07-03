Медреформа: які послуги надаватимуть сімейні лікарі, терапевти і педіатри

Цими днями стартував один із найважливіших етапів медичної реформи

Із липня 2018 року ті заклади, які підписали договори із Національною службою здоров’я вже отримуватимуть фінансування за схемою «гроші йдуть за пацієнтом».

Які ж повноваження матимуть тепер лікарі первинної ланки, пояснює Мінздоров’я.

Діагностика та лікування

Лікар буде стежити за станом вашого здоров’я, ставитиме діагнози та лікуватиме найпоширеніші хвороби. Якщо буде потреба, він скерує вас до фахівця вторинної чи третинної допомоги або ж самостійно проконсультується з ним.

Аналізи та дослідження

На рівні первинної ланки людина має право безкоштовно здавати такі аналізи:

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

Загальний аналіз сечі

Глюкоза крові

Загальний холестерин

Вимірювання артеріального тиску

Електрокардіограма

Вимірювання ваги, зросту, окружності талії

Швидкий тест на вагітність

Швидкий тест на тропонін

Швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити

Вагітність та діти до 3-х років

Лікар первинної ланки може вести неускладнену вагітність, якщо цього хоче сама вагітна. Проте на облік слід стати до 12 тижня. У випадку необхідності, лікар скеровує до акушера-гінеколога.

Коли народжується дитина, він повинен проводити планові обов’язкові огляди:: 10 оглядів лікаря і 6 оглядів медсестри у перший рік, 2 огляди у другий і 1 огляд у третій.

Вакцинація

Ваш лікар має слідкувати за вакцинацією вашої дитини і вас за календарем щеплень. Держава закуповує вакцини проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Обов’язкові профілактичні огляди

Новий Порядок надання первинної медичної допомоги передбачає профілактичні огляди та аналізи для груп ризику семи захворювань.

ЩОРОКУ

Цукровий діабет: 45 років і старші, всі — при факторах ризику

ВІЛ: 14 років і старші

Туберкульоз: всі — при факторах ризику

РАЗ НА ДВА РОКИ

Рак молочної залози: 50–69 років, з 40 — при факторах ризику

РАЗ НА 1-2 РОКИ, ЗАЛЕЖНО ВІД ФАКТОРІВ РИЗИКУ

Гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання – жінки 50 років і старші, чоловіки 40 років і старші

Колоректальний рак: жінки і чоловіки старші 50 років

Рак передміхурової залози: з 40 років залежно від ступеню ризику

Рецепти на ліки

Рецепти на ліки, зокрема за програмою «Доступні ліки», також виписуватиме ваш лікар.

Візити додому

Відтепер лікар буде самостійно визначати, чи є покази для того, щоб їхати на виклик до пацієнта. Він може дати рекомендації по телефону або викликати екстрену допомогу.

Паліативна допомога і медичні довідки

У компетенції лікаря первинки також окремі послуги паліативної допомоги – спостереження та оцінка стану важкохворого пацієнта, виписування рецептів для лікування больового синдрому.

Ваш лікар також видасть потрібну довідку, листок непрацездатності, направлення для проходження медико-соціальної експертизи тощо.