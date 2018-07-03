Цьогоріч Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій надав майже 11 тисяч різноманітних послуг бійцям

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, який функціонує у Львові з травня 2016 року, надає інформаційні, соціальні, психологічні та юридичні послуги бійцям та їх сім’ям, допомагає у працевлаштуванні, скеровує на оздоровлення, організовує освітні, культурні та розважальні заходи і проекти. Також центр здійснює прийом документів на міські програми соціального захисту бійців АТО та членів їхніх сімей

Так, з січня по липень 2018 року до Центру надання послуг учасникам бойових дій надійшло 6194 звернень. До різноманітних заходів було залучено 683 учасника бойових дій, 499 дружин учасників бойових дій та 217 дітей. Також 17 учасникам бойових дій була надана допомога у працевлаштуванні, та 6 ветеранів було скеровано на оздоровлення.

За цей період було надано 10 722 послуги, з них: 7938 інформаційних послуг, 2257 консультацій з соціальних питань, 254 юридичні послуги та 273 психологічні послуги. Також за цей період було прийнято та подано в опрацювання 780 пакетів документів згідно з програмами центру. А це оздоровлення дітей, виплата до дня Батька та матері (для сімей загиблих учасників АТО), програма дороговартісного лікування, отримання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. (станом на липень 2018 по програмі виплачена допомога 1 494 особі).

У період з січня по червень 2018 року команда Центру організовувала різноманітні заходи для ветеранів та членів їх сімей. А це: «Форум Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО», проект «Сім’я, яка чекає», проект «Родинна порадня ветеранів», триденний туристичний похід Боржавським масивом для учасників бойових дій.

На базі Центру постійно діють курси англійської мови та «Speaking club with Jim» , «Startup-club ветеранів АТО». Також в цьому році в новому форматі відбулась зустріч до Дня матері з батьками та матерями загиблих Героїв.

Також Центр здійснює попередній запис на отримання послуги з оформлення і видачі паспортів у Центрах надання адміністративних послуг. За цей період за послугою звернулися 698 бійців та членів їх сімей.

Окрім того, Центр створив футбольну команду «Крила АТО» для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів. Гравцями є діючі військовослужбовці, а також демобілізовані військовослужбовці, які проходили службу в зоні АТО. Команда зареєстрована у Всеукраїнських змаганнях з футболу «Відкритий чемпіонат Героїв АТО», організатором яких є Федерація Футболу України.

КОНТАКТИ: Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій — м. Львів, вул. Пекарська, 41. Контактні телефони — 254 61 16, 063 434 65 46, 050 788 72 38, 067 962 83 25, е-пошта: centr_ubd@city-adm.lviv.ua, centr.ubd@gmail.com