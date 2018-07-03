5 липня у Львові розпочинається Місяць авторських читань 2018 (програма фестивалю)
Почесна гостя МАЧ 2018 – Туреччина, тож щодня у Львові зустрічайте турецьких письменників і письменниць, які разом зі своїми колегами з Польщі, Чехії, Словаччини та України мандруватимуть усіма містами фестивалю, і завершуватимуть своє турне саме у нас, у «Дзизі» на Вірменській, 35.
Місяць авторських читань, започаткований 1999 року у Брно видавництвом «Větrné mlýny», охоплює тепер 5 міст Центральної Європи. Щовечора впродовж липня у Львові, Вроцлаві, Брно, Кошицях та Остраві відбуваються два літературні вечори: один – для письменника з країн-господарок фестивалю, і один – з країни-гостя. МАЧ у Львові вперше відбувся у 2015; відтоді місто вже відвідали іспанська та грузинська делегації.
Почесна гостя 2018 – Туреччина – і тому ми заохочуємо вас прийти і дізнатися про цю країну, її культуру, політику, соціальне життя з вуст самих турецьких публічних інтелектуалів та письменників. 31 вечір для розширення власних горизонтів і знайомства з новими культурами, не виїжджаючи з міста – не проґавте таку нагоду. А якщо ви не у Львові – дивіться нас наживо на facebook.
Організатори у Львові: «Мистецька рада «Діалог», видавництво «Vetrny Mlyny»
Місяць авторських читань: ПРОГРАМА
Почесний гість – Туреччина
5 липня – 4 серпня
зустрічі з авторами UA/SK/PL/CZ 19:00
зустрічі з турецькими авторами 20:30
вхід вільний
5.07. 19:00 Мар’яна Савка (UA)
20:30 Туна Кіремітчі (TR)
6.07. 19:00 Івана Добраковова (SK)
20:30 Недім Ґюрсель (TR)
7.07. 19:00 Артем Чех (UA)
20:30 Айфер Тунч (TR)
8.07. 19:00 Маркіян Камиш (UA)
20:30 Ґонджа Озмен (TR)
9.07. 19:00 Банди Шолтес (UA)
20:30 Ґьокченур Дж. (TR)
10.07. 19:00 Сяргей Прилуцький (UA)
20:30 Ґайє Боралиоглу (TR)
11.07. 19:00 Арношт Гольдфлам (CZ)
20:30 Мурат Уюркулак (TR)
12.07. 19:00 Яна Орлова & Петр Чіхонь (CZ)
20:30 Асли Перкер (TR)
13.07. 19:00 ЛуГоСад (UA)
20:30 Хайдар Ерґюлєн (TR)
14.07. 19:00 Луціє Фаулерова (CZ)
20:30 Чілєр Ільхан (TR)
15.07. 19:00 Катажина Боні (PL)
20:30 Оя Байдар (TR)
16.07. 19:00 Оксана Була (UA)
20:30 Айшеґюль Чєлік (TR)
17.07. 19:00 Даніель Майлінг (SK)
20:30 Ефе Дуян (TR)
18.07. 19:00 Сильвестр Лаврік (SK)
20:30 Сайґин Ерсін (TR)
19.07. 19:00 Павел Солтис(PL)
20:30 Неджла Келєк (TR)
20.07. 19:00 Петра Дворжакова (CZ)
20:30 Мурат Оз’яшар (TR)
21.07. 19:00 Юрій Завадський (UA)
20:30 Муратхан Мунґан (TR)
22.07. 19:00 Галина Ткачук (UA)
20:30 Хайдар Караташ (TR)
23.07. 19:00 Дмитро Лазуткін (UA)
20:30 Озґюр Мумджу (TR)
24.07. 19:00 Вікторія Амеліна (UA)
20:30 Пелін Озер (TR)
25.07. 19:00 Єжи Кронхольд (PL)
20:30 Бехчєт Чєлік (TR)
26.07. 19:00 Вратіслав Маняк (CZ)
20:30 Фарук Думан (TR)
27.07. 19:00 Душан Віцен (SK)
20:30 Сема Кайґусуз (TR)
28.07. 19:00 Вероніка Гоголя (PL)
20:30 Седат Демір (TR)
29.07. 19:00 Віт Кремлічка (CZ)
20:30 Лялє Мюльдюр (TR)
30.07. 19:00 Остап Українець (UA)
20:30 Іскєндер Пала (TR)
31.07. 19:00 Міхал Гворецький (SK)
20:30 Хатідже Мер’єм (TR)
1.08. 19:00 Якуб Югас (SK)
20:30 Шебнем Ішіґюзель (TR)
2.08. 19:00 Остап Дроздов (UA)
20:30 Яде Кара (TR)
3.08. 19:00 Мартін Ц. Путна (CZ)
20:30 Тарик Туфан (TR)
4.08. 19:00 Світлана Поваляєва (UA)
20:30 Бора Абдо (TR)