5 липня у Львові розпочинається Місяць авторських читань 2018 (програма фестивалю)

Почесна гостя МАЧ 2018 – Туреччина, тож щодня у Львові зустрічайте турецьких письменників і письменниць, які разом зі своїми колегами з Польщі, Чехії, Словаччини та України мандруватимуть усіма містами фестивалю, і завершуватимуть своє турне саме у нас, у «Дзизі» на Вірменській, 35.

Місяць авторських читань, започаткований 1999 року у Брно видавництвом «Větrné mlýny», охоплює тепер 5 міст Центральної Європи. Щовечора впродовж липня у Львові, Вроцлаві, Брно, Кошицях та Остраві відбуваються два літературні вечори: один – для письменника з країн-господарок фестивалю, і один – з країни-гостя. МАЧ у Львові вперше відбувся у 2015; відтоді місто вже відвідали іспанська та грузинська делегації.

Почесна гостя 2018 – Туреччина – і тому ми заохочуємо вас прийти і дізнатися про цю країну, її культуру, політику, соціальне життя з вуст самих турецьких публічних інтелектуалів та письменників. 31 вечір для розширення власних горизонтів і знайомства з новими культурами, не виїжджаючи з міста – не проґавте таку нагоду. А якщо ви не у Львові – дивіться нас наживо на facebook.

Організатори у Львові: «Мистецька рада «Діалог», видавництво «Vetrny Mlyny»

Місяць авторських читань: ПРОГРАМА

Почесний гість – Туреччина

5 липня – 4 серпня

зустрічі з авторами UA/SK/PL/CZ 19:00

зустрічі з турецькими авторами 20:30

вхід вільний

5.07. 19:00 Мар’яна Савка (UA)

20:30 Туна Кіремітчі (TR)

6.07. 19:00 Івана Добраковова (SK)

20:30 Недім Ґюрсель (TR)

7.07. 19:00 Артем Чех (UA)

20:30 Айфер Тунч (TR)

8.07. 19:00 Маркіян Камиш (UA)

20:30 Ґонджа Озмен (TR)

9.07. 19:00 Банди Шолтес (UA)

20:30 Ґьокченур Дж. (TR)

10.07. 19:00 Сяргей Прилуцький (UA)

20:30 Ґайє Боралиоглу (TR)

11.07. 19:00 Арношт Гольдфлам (CZ)

20:30 Мурат Уюркулак (TR)

12.07. 19:00 Яна Орлова & Петр Чіхонь (CZ)

20:30 Асли Перкер (TR)

13.07. 19:00 ЛуГоСад (UA)

20:30 Хайдар Ерґюлєн (TR)

14.07. 19:00 Луціє Фаулерова (CZ)

20:30 Чілєр Ільхан (TR)

15.07. 19:00 Катажина Боні (PL)

20:30 Оя Байдар (TR)

16.07. 19:00 Оксана Була (UA)

20:30 Айшеґюль Чєлік (TR)

17.07. 19:00 Даніель Майлінг (SK)

20:30 Ефе Дуян (TR)

18.07. 19:00 Сильвестр Лаврік (SK)

20:30 Сайґин Ерсін (TR)

19.07. 19:00 Павел Солтис(PL)

20:30 Неджла Келєк (TR)

20.07. 19:00 Петра Дворжакова (CZ)

20:30 Мурат Оз’яшар (TR)

21.07. 19:00 Юрій Завадський (UA)

20:30 Муратхан Мунґан (TR)

22.07. 19:00 Галина Ткачук (UA)

20:30 Хайдар Караташ (TR)

23.07. 19:00 Дмитро Лазуткін (UA)

20:30 Озґюр Мумджу (TR)

24.07. 19:00 Вікторія Амеліна (UA)

20:30 Пелін Озер (TR)

25.07. 19:00 Єжи Кронхольд (PL)

20:30 Бехчєт Чєлік (TR)

26.07. 19:00 Вратіслав Маняк (CZ)

20:30 Фарук Думан (TR)

27.07. 19:00 Душан Віцен (SK)

20:30 Сема Кайґусуз (TR)

28.07. 19:00 Вероніка Гоголя (PL)

20:30 Седат Демір (TR)

29.07. 19:00 Віт Кремлічка (CZ)

20:30 Лялє Мюльдюр (TR)

30.07. 19:00 Остап Українець (UA)

20:30 Іскєндер Пала (TR)

31.07. 19:00 Міхал Гворецький (SK)

20:30 Хатідже Мер’єм (TR)

1.08. 19:00 Якуб Югас (SK)

20:30 Шебнем Ішіґюзель (TR)

2.08. 19:00 Остап Дроздов (UA)

20:30 Яде Кара (TR)

3.08. 19:00 Мартін Ц. Путна (CZ)

20:30 Тарик Туфан (TR)

4.08. 19:00 Світлана Поваляєва (UA)

20:30 Бора Абдо (TR)