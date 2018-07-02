За минулу добу на Львівщині сталася 51 автопригода

Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще трьох травмовано

Протягом 1 липня на території Львівської області сталася 51 автопригода. З них у трьох потерпіли люди.

Так, у Перемишлянському районі внаслідок перекидання автомобіля «Шкода Октавіа» загинув водій транспортного засобу.

У Радехівському районі зіткнулися автомобіль «Хюндай» та мотоцикл «ІЖ» з коляскою. Водій останнього та його пасажир госпіталізовані у лікарню з тілесними ушкодженнями.

У Львові неподалік Янівського кладовища водій «Волги» здійснив наїзд на пішохода. Водій автомобіля ГАЗ-24, 50-річний львів’янин, наїхав на пішохода – 62-річного мешканця Львова. Унаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом тазу, перелом гомілки. Чоловіка госпіталізовано в реанімаційне відділення однієї з лікарень міста, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановлюють обставини подій.