В Україні тепер заокруглюють загальні суми розрахунків готівкою: правила

З 1 липня 2018 року підприємства торгівлі та сфери послуг у разі відсутності монет дрібних номіналів проводитимуть заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги)

Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко.

«Національний банк України упевнений, що правила заокруглення застосовуватимуться справедливо і прозоро для обох сторін розрахунків,– наголосив він. – Застосування правил заокруглення загальних сум розрахунків готівкою спростить щоденні розрахунки громадян та дасть можливість скоротити витрати держави на карбування і забезпечення грошового обігу на понад 90 млн гривень на рік».

Такого ефекту вдасться досягти завдяки припиненню з 1 липня 2018 року карбування та випуску в готівковий обіг монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок і продовження карбування та випуску лише монет номіналами 10 і 50 копійок.

Монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, уведені в обіг раніше, і надалі використовуватимуть як засіб платежу (грошова одиниця України – гривня й надалі дорівнюватиме 100 копійкам). Національний банк спеціально не вилучатиме з обігу цих монет, вони перебуватимуть в обігу необмежений період часу до окремого рішення Правління Національного банку.

Заокруглення застосовуватимуть лише у разі відсутності монет дрібних номіналів при розрахунках готівкою. У разі наявності в покупця монет дрібних номіналів він і надалі може ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця він може видати покупцеві решту цими номіналами. Лише за відсутності монет зазначених номіналів і в покупця, і в продавця застосовуватимуть правило заокруглення загальної суми покупки в чеку.

«Банки повинні приймати у громадян монети дрібних номіналів без будь-яких обмежень, обмінювати на монети та банкноти інших номіналів, а також видавати клієнтам монети дрібних номіналів за наявності їх у залишку операційної каси», – додав Віктор Зайвенко.

При цьому заокруглення не здійснюватиметься під час безготівкових розрахунків.

Заокруглення стосуватиметься тільки загальних сум розрахунків готівкою у чеку та розрахунків в акті про видачу коштів чи іншому документі, що оформляється під час повернення коштів у разі повернення товару.

Заокруглення відбуватиметься за такими математичними правилами:

1) сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

2) сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

У свою чергу підприємства торгівлі та сфери послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій, під час проведення готівкових розрахунків мають зазначати в чеках загальні суми до заокруглення та після заокруглення. Заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, визначених законодавством України.

Також Віктор Зайвенко розповів, що Національний банк провів попередні консультації та обговорення цього питання з державними органами (Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба, Міністерство інфраструктури України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство юстиції України, Пенсійний фонд) та банками, представниками сфери торгівлі та послуг, іншою діловою спільнотою та громадськістю, які позитивно поставилися до застосування подібних правил заокруглення.

Розуміючи, що на початку в суб’єктів господарювання можуть виникнути побоювання стосовно правильності застосування правил заокруглення, НБУ звернувся до Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби з проханням надати докладні роз’яснення щодо питань, які можуть виникнути під час впровадження механізму заокруглення, та не застосувати до бізнесу штрафних санкцій за проведення касових операцій, пов’язаних із заокругленням.

Нагадаємо, голова Національного банку України Яків Смолій оголосив про таке рішення регулятора в рамках продовження політики оптимізації готівкового обігу 14 березня 2018 року під час презентації нових обігових монет.

Довідково.

Станом на 1 червня 2018 року у готівковому обігу країни перебувало готівки (банкнот та монет) на загальну суму 360,8 млрд. грн, у тому числі монет – 2,1 млрд грн (13,0 млрд шт.):

1 коп. – 2 437,9 млн шт. (18,76% загальної кількості монет у обігу);

2 коп. – 1 396,8 млн шт. (10,75% загальної кількості монет у обігу);

5 коп. – 1 877,0 млн шт. (14,44% загальної кількості монет у обігу);

10 коп. – 3 808,9 млн шт. (29,30% загальної кількості монет у обігу);

25 коп. – 1 730,1 млн шт. (13,31% загальної кількості монет у обігу);

50 коп. – 1 240,3 млн шт. (9,54% загальної кількості монет у обігу);

1 грн. – 500,8 млн шт. (3,85% загальної кількості монет у обігу).

2 грн. – 7,0 млн шт. (0,05% загальної кількості монет у обігу).