В Україні стартувала вступна кампанія-2018

Сьогодні, 2 липня, в Україні офіційно розпочалась вступна кампанія-2018. Вже зараз можна реєструвати власні електронні кабінети (до 18:00 25 липня), а з 12 липня – подавати заявки на вступ (до 18:00 26 липня).

У МОН пояснюють, як вступникам зробити все правильно. Для того, щоб зареєструватися, треба перейти за посиланням: https://ez.osvitavsim.org.ua/. На цій сторінці потрібно вказати таку інформацію:

Адреса електронної пошти – вона буде логіном для входу в кабінет (важливо: використовуйте пошту, до маєте доступ та яка не заборонена на території України)

Пароль та підтвердження паролю – не менше 6 символів (обов’язково запам’ятайте пароль)

Дані сертифікату ЗНО: номер (7 цифр), пін-код (4 цифри) та рік отримання

Дані атестата про повну загальну середню освіту: серія (2 літери), номер (8 цифр), середній бал.

За цим посиланням можна переглянути повну відеоінструкцію: https://youtu.be/L1Rjqx8TjPI.

Важливо, що якщо вступник реєстрував електронні кабінети у минулі роки, то зараз вони вже видалені, тому обов’язково потрібно створювати новий.

Цього року абітурієнт має самостійно вираховувати середній бал атестата.

“Він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. Для допомоги на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/ доступний калькулятор для розрахунку бала. Він автоматично обчислює бал – вступникові лише потрібно внести до нього всі оцінки з додатку до атестата: інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація. Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються”, – пояснюють у МОН.

Якщо ж у додатку атестата середній бал зазначений, то слід перевірити, чи за правильною методикою його розрахували, тобто чи врахували всі оцінки. Вводити середній бал можна як через кому, так і через крапку.

“Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви. Перевірятимуть правильність обчислення бала приймальні комісії вишів”, – кажуть у Міносвіти.

У разі виникнення проблем з реєстрацією електронних кабінетів, вступники можуть звернутися на пошту ez@inforesurs.gov.ua , надіславши повідомлення за формою:

ПІБ (повністю)

Дата народження

Номер та рік сертифікату

Номер атестату

Стислий опис проблеми

Контактний телефон

Нагадаємо, вступна кампанія 2018-го матиме 6 основних новацій. Усі питання можна з’ясувати, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства освіти України