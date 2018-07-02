Управління транспорту обіцяє покарати водія, який вигнав з маршрутки дівчину-сироту

Якщо буде доведено його провину
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Як повідомив Ігор Собенко, в.о. начальника управління транспорту ЛМР, управління скерувало запит до ТзОВ «Фіакр Львів» щодо інциденту, який сьогодні трапився за участю водія маршрутки № 39.

«Ми скерували запит приватному перевізнику ТзОВ «Фіакр Львів» щодо інформації, яку прочитали у ЗМІ, про те, що водій маршруту № 39 вигнав з автобуса дівчину-сироту. Просимо перевізника з’ясувати деталі події, отримати пояснення у водія, та в разі провини водія, притягти його до відповідальності», – повідомив Ігор Собенко.

Зазначимо, про цей інцидент повідомила сьогодні на facebook-сторінці Гарячої лінії міста Львова користувачка соцмержі Галина Чорна. Вона написала, що «сьогодні, 2 липня 2018 року, приблизно о 08.30 водій маршруту № 39 номерні знаки ВС 1972 АА вигнав із транспортного засобу дівчину-сироту, яка представила єдиний квиток, що надає право на безплатний проїзд. Окрім цього – і пасажирів із посвідченням багатодітної сім’ї. Поводив себе неадекватно. Прошу розібратись із горе-водієм».

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