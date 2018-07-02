Управління транспорту обіцяє покарати водія, який вигнав з маршрутки дівчину-сироту

Якщо буде доведено його провину

Як повідомив Ігор Собенко, в.о. начальника управління транспорту ЛМР, управління скерувало запит до ТзОВ «Фіакр Львів» щодо інциденту, який сьогодні трапився за участю водія маршрутки № 39.

«Ми скерували запит приватному перевізнику ТзОВ «Фіакр Львів» щодо інформації, яку прочитали у ЗМІ, про те, що водій маршруту № 39 вигнав з автобуса дівчину-сироту. Просимо перевізника з’ясувати деталі події, отримати пояснення у водія, та в разі провини водія, притягти його до відповідальності», – повідомив Ігор Собенко.

Зазначимо, про цей інцидент повідомила сьогодні на facebook-сторінці Гарячої лінії міста Львова користувачка соцмержі Галина Чорна. Вона написала, що «сьогодні, 2 липня 2018 року, приблизно о 08.30 водій маршруту № 39 номерні знаки ВС 1972 АА вигнав із транспортного засобу дівчину-сироту, яка представила єдиний квиток, що надає право на безплатний проїзд. Окрім цього – і пасажирів із посвідченням багатодітної сім’ї. Поводив себе неадекватно. Прошу розібратись із горе-водієм».