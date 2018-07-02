Українці вже четверту добу очікують на виліт із Тунісу (відео)

Частина із них і досі перебуває в готелі, сподіваючись на виліт близько опівночі

Українські туристи вже четверту добу не можуть вилетіти із Тунісу. Зараз частина із них, серед них діти та вагітна жінка, перебувають на рецепції у готелі «Штеген Берген», сподіваючись вилетіти в Україну о 23:25.

Про це повідомив один із туристів Микола Фуртак кореспондентці «Львівської газети» Марічці Курило.

«Очікуємо на виліт уже четверту добу. З нами 10 людей. Ще одну жінку Наталю сьогодні забрав трансфер і повіз в аеропорт для вильоту в Київ. Але, за нашими даними, вона і далі в аеропорту – сидить чекає, і невідомо скільки буде чекати», – розповів чоловік, який разом із вагітною дружиною не може залишити Туніс.

За його словами, в готель їх поселили за сприяння консула, який приїхав до туристів, коли інформація про тривалу затримку вильоту в Україну активно поширилася у ЗМІ.

«Дві доби -з суботи на неділю і з неділі на понеділок – ми ночували тут. Про третю добу нам нічого не відомо. Виліт обіцяють сьогодні на 23:25. Утім є підозра, що цією годиною нам просто замилюють очі. Є сумніви, що рейс відбудеться, і реальна дата вильоту, думаємо, – 4-5 липня. Де житимемо до того часу, якщо найгірші прогнози здійняться, невідомо», – каже Микола Фуртак.

Нагадаємо, більше 1000 українських туристів застрягли в аеропорту у Тунісі. Турпоператор “Oasis Travel” заборгував перевізнику “Bravo” понад мільйон доларів. Врешті туристів поселили у готелях. Вильоти в Україну мали відбуватися сьогодні, упродовж дня.

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