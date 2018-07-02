Українці вже четверту добу очікують на виліт із Тунісу (відео)
Українські туристи вже четверту добу не можуть вилетіти із Тунісу. Зараз частина із них, серед них діти та вагітна жінка, перебувають на рецепції у готелі «Штеген Берген», сподіваючись вилетіти в Україну о 23:25.
Про це повідомив один із туристів Микола Фуртак кореспондентці «Львівської газети» Марічці Курило.
«Очікуємо на виліт уже четверту добу. З нами 10 людей. Ще одну жінку Наталю сьогодні забрав трансфер і повіз в аеропорт для вильоту в Київ. Але, за нашими даними, вона і далі в аеропорту – сидить чекає, і невідомо скільки буде чекати», – розповів чоловік, який разом із вагітною дружиною не може залишити Туніс.
За його словами, в готель їх поселили за сприяння консула, який приїхав до туристів, коли інформація про тривалу затримку вильоту в Україну активно поширилася у ЗМІ.
«Дві доби -з суботи на неділю і з неділі на понеділок – ми ночували тут. Про третю добу нам нічого не відомо. Виліт обіцяють сьогодні на 23:25. Утім є підозра, що цією годиною нам просто замилюють очі. Є сумніви, що рейс відбудеться, і реальна дата вильоту, думаємо, – 4-5 липня. Де житимемо до того часу, якщо найгірші прогнози здійняться, невідомо», – каже Микола Фуртак.
Нагадаємо, більше 1000 українських туристів застрягли в аеропорту у Тунісі. Турпоператор “Oasis Travel” заборгував перевізнику “Bravo” понад мільйон доларів. Врешті туристів поселили у готелях. Вильоти в Україну мали відбуватися сьогодні, упродовж дня.
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