У Золочеві розбили пам’ятник Пушкіну

У місті Золочів, що на Львівщині, невідомі скинули з п’єдесталу погруддя Олександра Пушкіна

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Ігор Гриньків.

Він зазначив, що у цьому вчинку немає політики, але додав, що нещодавно з депутатами обговорювали питання перейменування скверу Пушкіна у сквер Пам’яті Героїв. Також місцеві депутати хотіли винести це питання на громадські обговорення.

«Попередньо депутати виступили з ініціативою перейменувати вул. Пушкіна на вул. Бориса Золотника. Ми провели опитування і громада висловилася проти. То ж наразі вулиця має ім’я російського поета. Так само планували обговорення перейменування скверу. Прикро, що такий випадок має місце у Золочеві, адже у нас немає радикально налаштованих активістів», – пише Гриньків.

Гриньків додав, що готує звернення до поліції, аби з’ясувати обставини руйнування пам’ятника.