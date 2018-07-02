У музеї Тустань встановили інтерактивний альбом із унікальними архівними матеріалами

На сенсорному моніторі можна переглянути фото і відео про перші дослідження міста-фортеці

У музеї Тустань, що в с. Урич на Сколівщині, встановили інтерактивний альбом із архівними матеріалами про дослідження наскельного міста-фортеці.

«Старі фотографії і унікальні архівні відео, експедиційний побут і екстремальна наскельна археологія, сучасні дослідження і перші виїзди «в поле» – коротко про все це у новому сенсорному моніторі-альбомі в експозиції Музею Тустані», – пишуть на сторінці у Фейсбук Музею.

Також в альбомі інформація про першовідкривача наскельного міста-фортеці Михайла Рожка.