У Львові вшанують пам’ять розстріляних львівських учених у липні 1941 року

Виповнюється 77 років від трагічної події

Завтра, 3 липня, у Львові пройдуть офіційні вшанування пам’яті розстріляних львівських учених в липні 1941 року на Вулецьких пагорбах.

Початок – 10:00. Місце події – вул. Лукаша, 1.

Участь у заходах візьмуть очільники області та Львова, представники Польщі, академічна спільно та громадськість міста.

Довідка:

30 червня 1941 року частини вермахту зайняли Львів. Вже 1-2 липня до міста прибули спецгрупи СС. Одна з них здійснила арешти й розстріл у ніч на 4 липня 39-ти професорів львівських вищих навчальних закладів. Жертвами нацистів стали відомі науковці, зокрема, викладачі Львівської політехніки К. Бартель, К.Вайгель, А.Ломницький, Броніслав і Зигмунд Лоншан де Бер’є, С.Пілят, В.Круковський, В.Стозек та інші.