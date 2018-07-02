У Львові відбувся благодійний бранч на підтримку семінаристів

1 липня у Митрополичих садах на Святоюрській горі відбувся благодійний бранч на підтримку студентів Львівської духовної семінарії Святого Духа

Серед інших семінаристів привітав і голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Те, що вас підтримують це не просто так, у цьому велика праця, задля майбутнього. Духовна місія є високою, але ми мусимо поклопотати про світське і про державу. Держава, церква, духовне і світське ми мусимо знайти порозуміння, щоб вберегти Україну», – зазначив Олег Синютка.

Захід організували задля підтримки Стипендіальної програми, яка діє при «Фундації» і з допомогою якої майбутні священики можуть здобути освіту.

«Будьте на висоті покликання, відкриті служити, пливіть по течії Божої любові і Господь буде творити чуда. Запрошуйте своїх ближніх приєднатися до цієї доброї справи – служіння Богові», – звернувся до семінаристів Владика Борис Ґудзяк.

Організаторами події стали БО «Фундація Духовного Відродження» при ЛА УГКЦ, Львівська духовна семінарія Святого Духа та правлячий архиєрей єпархії святого Миколая з осідком у Чикаго Венедикт (Алексійчук).