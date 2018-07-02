У Львові судитимуть чоловіка через вбивство в стані афекту

Львівська місцева прокуратура №3 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного жителя Львова, який підозрювався в умисному вбивстві, вчиненому в стані сильного душевного хвилювання.

Подія трапилась цьогоріч в квітні у одній із багатоповерхівок Франківського району м. Львова.

Як було встановлено, підозрюваний перебував у стані фізіологічного афекту, який виник внаслідок того, що на нього раптово із ножем накинувся його 46-річний знайомий.

Львів’янин вхопив у руки іншого ножа та завдав нападнику два проникаючі удари у живіт, внаслідок чого той помер.

За такий злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.