У Львові двоє молодих людей із Білорусі отруїлися чадним газом
22-літня дівчина померла ще до приїзду медиків, а 21-річного хлопця госпіталізовано
Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні, 2 липня, о 14:30 у Львові в квартирі на вул. Клепарівській, 12 (Шевченківський район) отруїлися, ймовірно, чадним газом молоді жінка і чоловік.
Обоє виявилися громадянами Білорусі, мешканцями Мінська. 22-річна дівчина померла ще до до приїзду медиків. 21-літнього хлопця госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.
Обставини події з’ясовуються.