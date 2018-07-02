У Львові двоє молодих людей із Білорусі отруїлися чадним газом

22-літня дівчина померла ще до приїзду медиків, а 21-річного хлопця госпіталізовано

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні, 2 липня, о 14:30 у Львові в квартирі на вул. Клепарівській, 12 (Шевченківський район) отруїлися, ймовірно, чадним газом молоді жінка і чоловік.

Обоє виявилися громадянами Білорусі, мешканцями Мінська. 22-річна дівчина померла ще до до приїзду медиків. 21-літнього хлопця госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.

Обставини події з’ясовуються.