У Кам’янка-Бузькому районі згорів автомобіль

Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав

1 липня о 12:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Сілець Кам’янка-Бузького району в автомобілі «ВАЗ-2106».

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, на момент прибуття вогнеборців полум’я повністю охопило автівку.

Пожежу локалізовано о 13:05, ліквідовано о 13:11. Вогнем знищено автомобіль.

Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Причину виникнення загорання встановлюють.