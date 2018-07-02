У червні у Львові було 210 фейкових електронних повідомлень про замінування

Відповідні служби зобов’язані реагувати на кожне з таких повідомленнь

Як повідомили в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради, впродовж червня до мерії надійшло 210 неправдивих електронних повідомлень про закладення вибухових пристроїв за різними адресами у Львові.

Як зазначено у листі, який скерували Міністру внутрішніх справ України, працівник «Гарячої лінії» міста, який отримує такі повідомлення, згідно внутрішніх інструкцій, невідкладно інформує відповідні служби міста, в тому числі правоохоронні органи. Усі повідомлення, зафіксовані в черні, були фейковими. Втім кожне з них – це додаткове навантаження на відповідні служби.

Відтак Львів повторно звернеться з відповідними листами до Національної поліції, Служби Безпеки України, а також Міністра внутрішніх справ України для вжиття відповідних заходів для припинення правопорушень.