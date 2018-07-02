Синоптики розповіли, якою буде погода в липні

За даними Українського гідрометцентру, в липні з небезпечних явищ погоди характерною буде активна грозова діяльність, зливи, град і шквали. Швидке зростання температури повітря за відсутності опадів сприятиме підвищенню пожежної небезпеки.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що очікувана середня місячна температура повітря на рівнині в липні становитиме 18,5º тепла, в горах – 15º тепла. Очікувана кількість опадів на рівнині – 80 мм, у Карпатах – 110 мм, у межах 80-90% середніх значень. За багаторічний період спостережень метеостанції області, в липні зафіксували: абсолютний мінімум температури повітря на рівнині 5 — 6º, в горах 1º тепла; абсолютний максимум температури повітря 33 — 36º тепла.

За даними АМСЦ Львів, у липні впродовж десяти років (2008-2017рр.) середня місячна температура повітря при нормі 18,3º тепла була найнижчою у липні 2008 року та становила 17,9º. Найтеплішим був липень 2012 року з середньою місячною температурою повітря 21,4º тепла (це найвищий показник за багаторічний період спостережень із 1946 р.).

Найвологішим був липень 2011 року з місячною кількістю опадів 188,8 мм (197% норми), а найсухішим — липень 2013 та 2016 років з кількістю опадів 46 та 47 мм відповідно (48 та 49% норми).