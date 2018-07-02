Рейс Львів-Неаполь скасовано: 50 пасажирів залишаються у готелі

Авіакомпанія «Ernest airlines» скасувала рейс ERN278 Львів-Неаполь, який мав відбутися ще вчора, 1 липня, а пізніше був перенесений на сьогодні, скасували. Відтак 50 пасажирів досі залишаються у готелі «Дністер». Ще 25 перебронювали квитки на виліт до Рима сьогодні.

Нагадаємо, 1 липня відбулись затримки двох рейсів компанії – до Мілана та Неаполя. Збій у графіку пояснили тихнічними причинами. Пасажирам запропонували почекати і вилетіти сьогодні, 2 липня. Зокрема, Міжнародний аеропорт імені Данила Галицького опублікував на своєму сайті та офіційній сторінці в Facebook оновлений розклад авіакомпанії Ernest airlines. Утім і в цей графік внесли зміни.





Зокрема, наразі відбувся лише рейс до Мілана. Втім літак вирушив зі Львова о 05:08 замість обіцяних в новому розкладі 03:15. Загальна затримка – 11 год. 32 хв. Наступний літак до Мілана очікують о 02:30. Натомість виліт у Неаполь, запланований на 18:30, взагалі скасували. Коли ж пасажири зможуть вирушити до Неаполя, наразі невідомо.

Зазначимо, що «Ernest Airlines» здійснює перевезення з Львівського аеропорту до Неаполя, Венеції та Мілана ще з грудня минулого року. Ціни на квитки в один бік стартують від 49 євро.

Проблеми з перевезенням у «Ernest airlines» почались ще минулого тижня. Тоді рейс з Мілана (Бергамо) до Львова затримали на 13 годин, а згодом взагалі скасували. У львівському аеропорту пояснили, що літак був технічно несправний. Рейси до італійських міст також скасували, адже їх мав здійснювати той самий борт.

Також, зараз на львівському летовищі затримується рейс до Монастіра (TurkishAirlinas), який мав би вилетіти о 19:40. Виліт зі Львова переноситься на 00:10 3 липня.

Нагадаємо, що на вихідні 800 українських туристів застрягли в аеропорту у Тунісі.