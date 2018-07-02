Прикордонники Мостиського загону виявили марихуану в подорожнього

Під час оформлення пасажирів потяга «Одеса – Перемишль» прикордонники Мостиського загону спільно з митниками в особистих речах громадянина Туреччини знайшли невеличкий пакунок з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору вагою 5 грамів. Зі слів самого іноземця, він приховав марихуану.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Чоловіка та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» передано до нацполіції.