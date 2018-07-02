Патрульна поліція запрошує маленьких львів’ян на день народження

У програмі святкування – майстер-класи по самообороні, можливість посидіти за кермом поліцейського авта

У середу, 4 липня, патрульна поліція Львівщини запрошує львів’ян із дітьми до себе в гості для відзначення свого дня народження.

Зокрема патрульні обіцяють маленьким гостям:

можливість посидіти у справжньому поліцейському автомобілі;

майстер-класи по самообороні та наданню домедичної допомоги;

прогулянку з офіцерами патрульної поліції, коли можна буде наживо побачити, приміряти та перевірити на міцність їхнє спорядження;

подарунки і сюрпризи.

Святкування заплановане на 4 липня з 12:00 до 16:00, Управління Патрульної поліції, вул. Перфецького, 19.