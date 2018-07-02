Не вандали, а природа: пам’ятник Пушкіну у Золочеві звалив вітер

Львівські правоохоронці встановили, що погруддя Пушкіна у Золочеві звалилося з постаменту не через людські діяння, а з «природніх причин».

Нагадаємо, що сьогодні, 2 липня, близько 09:00, у Золочівський відділ поліції надійшла інформація від працівника комунального підприємства про те, що у сквері на перехресті вулиць Коперника – Шухевича, біля постаменту виявлено перекинуте погруддя Олександра Пушкіна.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що сталося руйнування пам’ятника внаслідок природних причин – старіння та несприятливої погоди.

Інформація про подію внесена у Журнал єдиного обліку, встановлюються всі обставини.