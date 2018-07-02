На Львівщині зіткнулися бензовоз та вантажівка (фото)

Сьогодні, 2 липня, близько 13.30 в поліцію надійшла інформація про те, що на автодорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участі двох транспортних засобів.

Як попередньо встановили правоохоронці, у селищі Запитів Кам’янка-Бузького району зіткнулися вантажівка «ГАЗ», за кермом якої знаходився 46-річний мешканець району, та бензовоз марки «ДАФ» під керуванням 63-річного жителя Пустомитівського району.

Водій автомобіля «ГАЗ» доставлений у лікарню.

Зараз встановлюються обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.