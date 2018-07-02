Молодь запрошують на унікальну веломандрівку до музеїв Бандери і Шухевича

Унікальна веломандрівка під назвою “ТУР-БАБА” відбудеться 13-15 липня. Це триденний велотур музеями Степана Бандери та Романа Шухевича для вшанування пам’яті українських діячів.

“Кожен свідомий українець має знати своїх героїв. Тому ця мандрівка хороша нагода не тільки загартувати себе фізично, а й зазирнути в історію зсередини, віддати шану українським героям, які боролися за незалежність нашої нації”, — закликає Станіслав Луців, координатор заходу.

Маршрут велотуру захопить територію Львівської та Івано-Франківської областей (понад 400 км), та проходитиме загалом через п’ять музеїв-криївок С. Бандери та Р. Шухевича.

Щоб доєднатися до велотуру, потрібно заповнити анкету: https://goo.gl/Waznfx

Деталі за тел. (063) 798 61 36 Стас