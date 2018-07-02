До 2019 року всі заклади первинної медичної допомоги мають перейти на фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» за договорами з НСЗУ

Уже з 1 липня в Україні розпочинається фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». До середини липня 161 заклад первинної медичної допомоги: 149 комунальних та 12 приватних установ отримають перші оплати від НСЗУ за єдиним тарифом за надання визначеного пакету послуг.

Львівщина підписала перші угоди з Національною службою здоров’я України:

КНП “Гніздичівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини” Гніздичівської селищної ради Жидачівського району Львівської області (керівник – Дарія Паньків);

КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради (керівник – Геннадій Юкшинський);

КП “Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда” (керівник – Анна Ярмола).

Зазначимо, що до 2019 року усі заклади первинної медичної допомоги мають перейти на фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» за договорами з НСЗУ.

Всесвітня організація охорони здоров’я відзначає, що українська реформа сьогодні є наймасштабнішою у Європі. Тому експерти в охороні здоров’я усього світу уважно спостерігають за тим, як зміни відбуваються у нас.

Те, що реформування відбувається саме зараз, дозволяє Україні одразу впроваджувати сучасні рішення, такі як електронна система охорони здоров’я. Тоді як інші європейські країни йшли до цього поступово. “Ми “перестрибуємо” етапи еволюції європейських країн в таких рішеннях, як електронна охорона здоров’я”, – зазначає Павло Ковтонюк, заступник в.о. міністра охорони здоров’я.

Нагадаємо, у квітні розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї».

За інформацією МОЗ України, за 3 місяці свій вибір зробили 10,8 мільйонів людей — це кожний четвертий українець. Це найкраща ілюстрація того, що лікарі і пацієнти готові до змін.

У системі «Електронне здоров’я» зареєстровані понад 22 тисячі лікарів первинної медичної допомоги. Усі вони підписують декларації з пацієнтами. Найбільше сімейних лікарів — понад 14 тисяч. Педіатрів — понад 4 тисячі.

Нагадаємо, що вже 30% мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями.