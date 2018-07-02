Lviv Bicycle Club організовує заїзд Львівщиною на 120 кілометрів

Стартує велозаїзд у форматі Gran Fondo Ukraine 14 липня о 9-й годині у Старому Самборі, за кілька сотень метрів від залізничної станції

Звідти проляжуть дві дистанції – на 90 км та на 120км. Дистанцію 60 км наразі знято через малу кількість зареєстрованих минулоріч.

«Gran Fondo Ukraine – це демократичні й динамічні змагання, на яких кожен знайде свій фан і свій дзен. Можна змагатися з суперником, з самим собою або просто отримувати задоволення від маршруту. Можна ставити рекорди у подоланні гірських дистанцій, а можна вперше в житті спробувати, що це таке – їздити у горах», – кажуть організатори.

Дистанції

120 км з набором висоти 1714 м. Часовий ліміт – 9 годин. Для тих, хто має досвід їзди у горах або подолання довгих дистанцій (200 км+). Старт і фініш – у Старому Самборі.

90 км. Часовий ліміт – 7,5 години. Напрягтися, але не вбитися. Гірський досвід бажаний, але не обов’язковий. Старт і фініш – у Старому Самборі.

Вартість участі

26/05-5/07 380 грн

6/07-10/07 410 грн

Розклад і часові ліміти

6:45 – збір, завантаження велосипедів і посадка учасників в автобус у Львові. Місце збору – поруч з приміським залізничним вокзалом (Увага! Місце збору може зміститися на пару сотень метрів, стежте за оновленням інформації)

07:15 – виїзд автобуса у Старий Самбір

09:00-10:00 – видача стартових пакетів у Старому Самборі

10:15 – старт дистанції

15:30 – нагородження переможців

18:00-19:00 – виїзд автобуса до Львова

Організатори марафону забезпечують трансфер Львів – Старий Самбір – Львів для учасників дистанцій GF90 і GF120. Вартість трансферу оплачується РАЗОМ з оплатою участі і становить ₴ 160.

Під час Gran Fondo Ukraine забезпечать повне перекриття траси на час проїзду групи лідерів і ситуативне перекриття на час всього марафону. А покриття всієї дистанції марафону – новий асфальт.