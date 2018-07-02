Цього року у Львові за кошти Громадського бюджету реалізують 38 проектів

Цього року за кошти Громадського бюджету буде реалізовано 38 проектів. Зокрема, буде облаштовано спортивні та громадські простори, сквери тощо.

«У 2017 році на Громадський бюджет 2018 року було подано 297 проектів, що на 15% більше, а ніж роком раніше. Щодо коштів, то вони збільшилися у 2 рази, тому що було подано до конкурсу 78 великих проектів і 219 малих проектів.

Найбільш активним по створенню проектів був Сихівський район — 35 проектів.

Було багато креативних ідей, таких як: проект «Під небом Сихова» — публічний простір на даху кінотеатру Довженка, і також — сонячне ві-фі-дерево перед університетом Івана Франка, до якого можна підзарядити смартфони. Ще одним цікавим проектом є львівська мережа зарядних станцій для електромобілів, тобто, так звана, мережа заправок для електромобілів.

Голосування за проекти відбулося в листопаді 2017 року, а наступна подача заяв буде з 15 серпня по 15 вересня 2018 року. Торік було подано 297 проектів, з них перемогло 38: це 4 великі проекти та 34 малі. Це проекти по облаштуванню спортивних та громадських просторів, облаштуванню скверів, обладнанню дитячих поліклінік. До голосування з 297 проектів було допущено 259, і відповідно частина проектів була відхилена з об’єктивних причин, тобто ці проекти були або не на території міста Львова, або не було можливості реалізувати їх.

“Станом на сьогодні триває документальна стадія, тобто готується проектна документація, проходять експертизи, і відбуваються торги в системі Prozzoro”, — зазначив Орест Файфурка, начальник відділу громадського партнерства ЛМР.

Нагадаємо, для реалізації проектів Громадського бюджету на 2018 рік виділено 20 млн гривень.