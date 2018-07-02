Які мови й де можна вивчити безкоштовно у Львові

Щоб вдало комунікувати, лише англійської нині замало. Окрім знавців популярних німецької, французької та іспанської, роботодавцям потрібні ті, хто знає найпоширеніші мови світу, як-то китайську, арабську чи хінді, мови нових світових лідерів і навіть найекзотичніші діалекти. Світ глобалізується, але кожному бізнес-партнеру чи викладачеві досі приємніше говорити рідною мовою. І поки екзотичні, назви яких ми іноді можемо не знати, до Львова не дійшли або ж коштують дорого, пропонуємо звернути увагу на менш популярні в Україні, але престижні варіанти. Вивчати мови можна легко й безкоштовно, головне – бажання.

Тож якщо ви задумались про мовні плюси до свого резюме, не зупиняйтеся лише на англійській. Переговори та ділові зустрічі значно ефективніші, коли працівник говорить мовою партнера. Натомість практика мовних курсів показує: що екзотичніша мова – то вища ціна за урок.

А де можна вивчити «екзотичні» іноземні мови, не витративши жодної копійки? «Львівська газета» підшукала варіанти у Львові.

Китайська

Найпоширеніша мова у світі, та через свою складність вона досі залишається незвичною для українців.

Вивчити китайську безкоштовно можна завдяки проекту «Ні Хао» культурно-дослідницького центру України та Китаю «Ланьхва». Нові групи формують щомісяця відповідно до рівня знань учнів. Тож приєднатися може кожен. Заняття відбуваються двічі на тиждень. З мовою та культурою країни знайомлять носії. Студенти отримують сертифікат, який діє як на території України та Китаю, а також мають можливість стати волонтером у Піднебесній.

Періодично центр організовує «додаткові» уроки китайської. Стежити за проектами можна на сайті lanhua-ua.org/pro-orhanizatsiyu.

До того ж, «прокачати» Listening Skills можна разом з львівськими університетами. Переглядайте їхні сторінки у соціальних мережах і знаходьте цікаві події з професорами-носіями.

Не варто забувати і про навчання он-лайн. Навіть провідні китайські ВНЗ, Пекінський університет Цинхуа та Китайський національний Ченчі Естела пропонують офіційні безкоштовні курси. Заплатити можна лише за сертифікат, приблизно 49 доларів.

Японська

Донедавна у місті діяв Львівський клуб розмовної японської. Участь у ньому була безкоштовною. Місце зустрічей та теми обговорювали заздалегідь у соціальній мережі Facebook. Київський і Харківський центр працюють досі. Тож якщо матимете змогу не пропускайте подій на nihongo.kiev.ua.

Однак не варто засмучуватися. Nihubo.японський клуб періодично організовує Speaking Clubs у Львові. До того ж, на їхньому сайті ви знайдете 4 безкоштовних уроки японської, а повноцінний курс для початківців коштуватиме лише 800 гривень за 3 місяці (заняття – раз на тиждень). На своєму YouTube-каналі клуб викладає навчальні відео та проводить прямі трансляції з носіями.

Також можна скористатися ресурсом JapaneseOnline, на якому, на відміну від інших сайтів, доступні всі матеріали, а реєстрація не обов’язкова.

Арабська

У Львові навчають арабської – безкоштовні курси можна пройти в Ісламському культурному центрі ВАГО «Альраід». Свого часу його організувала організація «Ен-Небрас», яка займається зі студентами-мусульманами, а також співпрацює з громадами інших вір для зміцнення міжрелігійного діалогу та збереження миру. Заняття проходить щонеділі. Записатися може кожен охочий.

Хінді

Також одна з найпоширеніших мов світу, але така ж далека для українців, як і попередні. Для тих, хто цікавиться культурою Індії або ж сферою ІТ в цій країні, є приємна новина. Ви можете скористатися безкоштовними онлайн-ресурсами: HindiPod101, Rocket Languages, Essentials – Learn Hindi, а також попрактикуватися з носієм. Однак Speaking Club доведеться зібрати самому. Для цього увімкніть комунікабельність та Інтернет. У Львові вже давно існує глобальна світова спільнота InterNationals, на офіційному сайті якої ви можете знайти іноземця, який живе у вашому місті. Така собі альтернатива традиційним курсам та спосіб розширити коло знайомих. Окрім хінді, у Львові ви можете знайти носіїв, зокрема, американської, британської та канадської англійської, а також французької, німецької та польської мов.

Фінська

Про систему освіти у Фінляндії говорять багато. Навчатися туди їдуть навіть американці. І хоч 15 відмінків у фінській неабияк лякають, її можна вивчити самостійно. У цьому вам допоможе сервіс UUNO чи UUNO2. А зануритись у світ нордичних країн спробуйте під час днів Скандинавії та Фінляндії у Львові. Там, окрім перегляду фільмів в оригіналі, зможете відвідати уроки базової фінської та ознайомитися з літературою. Стежте за сторінкою факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Ще з 1999 року там працює Центр країни Північної Європи, так ви не пропустите зустрічі з фінським гостем. Або ж знайдіть носія, який хоче вивчити українську, в мережі Italki.com.

Чи варто витрачати гроші на вивчення іноземної мови – кожен вирішує сам, однак перспективи, які відкриваються саме поліглотам, доволі привабливі: навчання за кордоном, подорожі, можливість працевлаштуватись у міжнародну компанію та культурний обмін.