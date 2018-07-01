Українських туристів поселили у туніських готелях

Там вони чекатимуть завтрашнього дня, щоб нарешті полетіти додому

800 українських туристів, які застрягли у туніському аеропорту, поселили у готелях. Про це Фейсбук повідомив львів’янин Микола Фуртак.

За його словами вчора до них приїхав український консул, після чого їм надали місця для ночівлі безкоштовно.

“Ми чекали дуже довго, нам пішло багато нервів”, – сказав Микола Фуртак.

Туристи дякують усім, хто допоміг розголосити проблему. Вони вважають, що саме це їм допомогло.

Нагадаємо, більше 1000 українських тристів застрягли в аеропорту у Тунісі. Турпоператор “Oasis Travel” заборгував перевізнику “Bravo” більше мільйона доларів.

Водночас авіакомпанія “Bravo” таки привезла в Україну за свій рахунок 650 українських туристів. Цієї ночі забрали ще 120 людей додатковим бортом.

Решту змушені чекати понеділка. Тоді забезпечать ще 5 рейсів. Вона також будуть за рахунок авіакомпанії. Це будуть два рейси до Львова та три до Києва.