У Львові вшанували розстріляних 1941 року професорів

Сьогодні, 1 липня, у Львові на Вулецьких пагорбах вшанували пам’ять професорів, розстріляних 1941 року. До пам’ятника прийшли мер міста Андрій Садовий, мер Вроцлава Рафал Дуткевич та громада Львова.

«Ми сьогодні біля пам’ятника у найкрасивішому місті — у Львові. Спільно з мером Львова, з представниками університетів міста, з Консулом, який представляє Польщу, ми складали квіти до пам’ятника професорам, які на цій горі були замордовані. Щороку тут є делегація з Вроцлава. Будуть ще ректори”, – сказав Рафал Дуткевич.

Тим часом Андрій Садовий подякував громаді Вроцлава за те, що разом втілили ідею пам’ятника у реальність.

“Було багато спільних зусиль, щоб постав цей пам’ятник у пам’ять про замордованих, закатованих професорів. Коли ця ідея повстала, то ніхто навіть не міг подумати, що буде війна і частина нашої території буде в окупації. Ми повинні про це пам’ятати, ми повинні про це апелювати до світу, ми повинні видавити ворога з нашої землі”, – наголосив Андрій Садовий.

Додамо, що у 1941 році у Львові відбулись масові вбивства представників польської інтелігенції (близько 45 польських учених і викладачів, переважно Львівського університету, членів їхніх сімей та гостей), що їх скоїли німецькі окупаційні війська.