У Львові урочисто заклали перший камінь ІТ-парку

У суботу, 30 червня, у Львові стартувало будівництво Innovation District IT Park. Це масштабний проект, що коштуватиме 160 мільйонів доларів. Будуватиме його канадська компанія Brookfield Asset Management.

ІТ-парк буде розташований на земельній ділянці, площею 10 га, на перехресті вулиць Стрийська – Чмоли. Це місце вибрали тому, що сюди легко дістатися із аеропорту, залізничного вокзалу, університетів та історичного центру міста.

Тут зможуть умістити 10 000 працівників ІТ-індустрії та більше 4 000 працівників суміжних професій.

Загалом проектом передбачено е 6 офісних будівель класу А, загальною площею 164 000 м2, 3 бізнес-центрів, матиме власний готель на 150−200 номерів та мультифункціональну зону, яку буде відведено для дозвілля та соціальних потреб. У цій зоні будуть торговельний та спортивний центри, фуд-корт, конференц-зали, а також освітній кампус, який стане однією з важливих складових комплексу.

А вигадали такий ІТ-парк для того, щоб працівники могли цілком зануритись у свою сферу, адже тут будуть сучасні лабораторії, вільний доступ до яких отримають науковці та студенти з різних навчальних закладів міста.

«Для нас це дуже важлива мить, і ми досить довго до неї йшли. І хоч зараз перед нами — порожня площа, та незабаром тут будуть не стільки будинки, як локація, де наша молодь зможе працювати і зустрічатись. Це буде дуже особливе місце, прототипів якого в Україні немає», — сказав Джордж Михал, Головний виконавчий директор Windermere Investments, Brookfield & Partners consortium lead, Windermere Investments, Brookfield.

Дослідження, яке провели раніше, показало, що 91% керівників IT-компаній хотіли б переїхати у просторіші офіси.

Довідка

Львівський IT Кластер — це спільнота 80+ провідних ІТ компаній, які спільно з університетами та міською владою розвивають IT індустрію та бізнес-середовище на міському та державному рівнях.

«Галерея Центр» — приватна інвестиційно-девелоперська компанія, яка реалізовує проекти в сфері комерційної нерухомості у Львові та Західному регіоні. Серед успішних проектів «Галерея Центр» — торговий центр «Форум Львів», побудований у співпраці з Blackstone Group — американською інвестиційною групою, яка володіє активами загальною вартістю понад $ 311 млрд.