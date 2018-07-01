У Львові триває ІІ Міжнародний музичний маратон пам’яті Василя Сліпака

І І Міжнародний музичний маратон пам’яті Василя Сліпака розпочався у Львові вчора, 30 червня, у філармонії. Слухачі прийшли послухати музику від Petite Messe Solennele — Jacomo Rossini.

А сьогодні, 1 липня, відбудеться концерт OPERA GALA, у якому до оперних зірок приєднається знаменитий диригент із Франції — Ніколас Крауз. Також увечері на сцені звучатимуть вибрані арії з опер та оркестрової музики чеського композитора Антоніна Дворжака і фінського композитора Яна Сібеліуса.

Гасло маратону — «Від друзів — другові!».

«Міжнародний музичний маратон W-life — це неперевершена музика, іноземні виконавці, симфонічні оркестри, хори та капели. Захід відбувається до других роковин від дня загибелі на війні на Сході України славетного оперного співака, волонтера, добровольця, воїна АТО, Героя України Василя Сліпака», — розповідають організатори.

Маратон розпочався у Києві під назвою W-life з 29 червня — саме у день загибелі на фронті Василя Сліпака, і триватиме там 2 дні. У перший день маратону о 19:00 на сцені Київської Консерваторії у Великому залі відбулась прем’єра Jacomo Rossini — Messe Petite Solenelle для солістів, хору у супроводі симфонічного оркестру. Це один із найвидатніших творів цього жанру в музичній літературі.