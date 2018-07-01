У центрі Львова “оселився” польський гномик

Сьогодні Львів відвідав польський гість – мер Вроцлава Рафал Дуткевич. Він привіз із собою статуетку гномика. Її урочисто встановили у центрі міста біля каплиці Боїмів. І пожартували, що тутешні леви стерегтимуть гнома.

“Це історія, яка почалася, якщо казати про цих гномиків, у 2005 році. Їх є більше, ніж 300, і є вже кількадесят по всьому світу. Я дуже втішений, що сьогодні він є також у Львові, бо є у Вашингтоні, Рейк’явіку, Дрездені, Вільнюсі, Каунасі. А сьогодні є у найважливішому і найгарнішому місці. Як би це сказати, без сумніву в одному з центрів світу”, — пояснив Рафал Дуткевич.

А міський голова Львова Андрій Садовий додав, що у 1611 році майстер із Вроцлава Гануш Шольц змайстрував левів біля каплиці Боїмів.

“Я думаю, що сьогодні ось цей елемент, цей гномик дуже буде пасувати, тому що наші леви будуть його охороняти. Ми не знаємо історію, як він сюди приїхав, чому він приїхав, яка його місія, яка його задача, але було прохання, щоб його леви охороняли. Тому охорона буде», — сказав Садовий.

Додамо, що тепер Львів подарує для Вроцлава лева у натуральну величину.

Нагадаємо, сьогодні у Львові гостює Рафал Дуткевич. Спільно із громадою міста він поклав квіти до пам’ятника росзтріляним професорам, що Вулецьких пагорбах.