На Яворівщині затримали вантажівку із деревом без документів

Екіпаж патрульної поліції патрулював вчора дорогу Львів – Краковець. Поблизу лісу правоохоронцям вдалось помітити автомобіль “Урал, водій якого зупинився та почав рухатись заднім ходом, як тільки побачив поліцію.

“Інспектори попрямували за ним та зупинили. Водій перевозив у кузові деревину, а саме дуб”, – повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Дозвільних документів на дерево у чоловіка не було. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Яворівського відділу поліції.