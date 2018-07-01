На Стрийщині продовжують боротися із наслідками стихії
Працюватимуть навіть сьогодні
Рятувальники ліквідовують наслідки сильних дощів на Львівщині. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Станом на сьогоднішній ранок, 1 липня, у с. Зарічне Стрийського району залишаються підтопленими 9 підвалів житлових будинків, 4 присадибні ділянки, 29 колодязів.
Сьогодні там продовжують відкачувати воду.
Нагадаємо, останніми днями Львівська область сильно потерпіла від дощів. Найбільше постраждав Турківський та Стрийський райони.
Тут річки виходили з берегів, вода підмивала дороги та мости, затоплювала городи, будинки, підвали.