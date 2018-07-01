Футбол під звуки джазу: у Львові зіграли пам’ятний матч Андрія Баля (фото)

У Львові на стадіоні «Арена Львів» відбувся пам’ятний матч імені відомого українського футболіста та тренера Андрія Баля. На полі зійшлися друзі Баля, екс- футболісти київського «Динамо» та організатори й учасники фестивалю Leopolis Jazz Fest.

Перемогу в матчі з рахунком 4:3 святкували легенди – київські «динамівці». А сотня дітей, віком від 6 до 10 років, отримала нагоду зіграти проти зіркової команди футболістів .

У межах свята музики й футболу також відбулося нагородження команди ДЮСШ з міста Новий Розділ, яка стала переможцем всеукраїнського юнацького футбольного турніру імені Андрія Баля.

Довідка

Андрій Баль — видатний український футболіст та тренер. Володар Кубка Кубків УЄФА, чотириразовий чемпіон СРСР; срібний призер Чемпіонату Європи з футболу 1988 року та бронзовий призер Олімпійських ігор 1980 року.