Біля Львова загинув пішохід

На Пустомитівщині у селі Зубра вчора трапилась смертельна аварія. Тут, на трасі Київ – Чоп, водій, 1986 року народження, керуючи автомобілем “Шевроле Авео” здійснив наїзд на пішохода, 1984 року народження.

Водій – хмельничанин, а загиблий – мешканець села Свірж, що на Перемишлянщині.

У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА кажуть, що пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. Загинув на місці події.

Зараз встановлюють причини та обставини події.