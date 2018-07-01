Авіакомпанія Ernest затримує рейси через технічні причини

Пасажирів розселили у готелі та забезпечили харчуванням

Сьогодні, 1 липня, авіакомпанія Ernest змушена була затримати кілька рейсів через технічні неполадки. Графік вильоту дещо підкоригували, повідомляють у прес-службі аеропорту “Львів”:

Згідно оновленого розпорядку рейси відбудуться:

ERN223 Мілан-Львів – прибуття в 02-30 (02.07.18)

ERN224 Львів-Мілан – виліт в 03-15 (02.07.18)

ERN277 Неаполь-Львів – прибуття в 17-45 (02.07.18)

ERN278 Львів-Неаполь – виліт в 18-30 (02.07.18)”

“Усі бажаючі пасажири рейсу ERN278 Львів-Неаполь в кількості 75 осіб були поселені в готель “Дністер”, де на них очікує гаряче харчування. 34 пасажири рейсу ERN224 Львів-Мілан поселені в готелі «Дністер» та «Львів”, – кажуть у прес-службі.

Нагадаємо, минулого тижня два рейси – Мілан – Львів та Львів – Неаполь, які виконує ERNEST AIRLINES, також скасували через технічні причини.