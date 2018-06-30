Викликати поліцію можна за допомогою мобільного додатку

Мобільний додаток на вашому телефоні допоможе викликати поліцію та оцінити її роботу. Нацполіція презентувала My Pol.

Його можна встановити на Android та iOS.

“Мy Pol” — це мобільний додаток, який допоможе створити платформу для комунікації органів поліції і свідомих громадян”, – пояснили у поліції.

Мобільний додаток має кілька функцій. По-перше, там присутня кнопка виклику “СОС”, за допомогою якої можна викликати правоохоронців через гарячу лінію.

Також можна оцінити роботу поліції. Для цього достатньо ввести у полі номер жетона працівника і поставити оцінку. Так у поліції хочуть боротися із фактами корупції.

Опція Push-cповіщення надсилатиме користувачу оперативну інформацію від поліції у тій чи іншій частині міста.

Також у додатку є можливість переглянути карту відділень поліції та медичних установ і ознайомитись з інструкцією правильного спілкування з поліцейськими.