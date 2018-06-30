У Львові зустріли бійців 80-ї бригади (фото)

Львівщина зустріла бійців 80-ї бригади, які після виконання завдань під час ООС, нарешті повернулися додому.

Військові пройшли урочистою ходою від місця розташування 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за маршрутом: вул. Стрийська – вул. Героїв Майдану – вул. Сахарова – вул. Коперника – просп. Свободи.

У центрі міста бійцям вручили нагороди. Львів’яни підходять до військових і дякують їм за гідно виконаний обов’язок.

А о 13:30 у Міському палаці культури імені Гната Хоткевича презентують книгу спогадів учасників та очевидців оборони Луганського аеропорту.

Пізніше, о 16:00 год, на площі біля Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької розпочнуться Всеукраїнські змагання з функціонального багатоборства «Ігри Героїв».