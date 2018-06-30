У Львові відзначили 77-річницю проголошення Акту відновлення української держави

Сьогодні, 30 червня, минає 77 років від дня проголошення Акту відновлення української держави.

Громадський діяч Юрій Антоняк урочисто зачитав його у центрі Львова, на площі Ринок.

“Нині ми боронимо Україну за тисячі кілометрів від Львова і це завдяки великій праці сотень і тисяч патріотів. Хочу, щоб ми шанували нинішніх героїв, хто починиючи з 2014 року боровся і продовжує захищати землю, бо ми сьогодні маємо сильну армію, яка виконує найскладніші завдання і повинні цим гордитися. Наша кінцева перемога буде , коли східний кордон України буде східним кордоном НАТО та ЄС і ми з усім світом будемо стояти проти окупанта. Хочу, щоб у Львові була наша єдність і згуртованість, тоді перемога буде за нами”, – сказав голова ЛОДА Олег Синютка

Із вітальним словом виступив голова товариства “Просвіти” імені Тараса Шевченка Ярослав Пітко.

“Ця боротьба була потужною і дала нам шанс здобути незалежність на початку 90-х років. Національні кадри, еліта проходили вишкіл в Організації українських націоналістів. Ми повинні винести уроки для себе, мати готовність і терпіння вибудовувати українську державу” , – зазначив він.

Згодом відбувся святковий концерт.