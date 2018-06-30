У Львові відзначають Дні Канади

Сьогодні, 30 червня, у Львові розпочались урочистості з нагоди відзначення Днів Канади.

Участь у заході взяли Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, голова Львівської ОДА Олег Синютка, голова представництва ЄС Хюг Мінгареллі, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Олег Синютка привітав присутніх та наголосив на тому, якою важливою є співпраця України та Уряду Канади.

“Це історичний день для Львова, я б хотів, щоб ми великими оплесками привітали героїв з 80-ї десантно-штурмової бригади, які повернулись без жодної втрати додому. Дякую Уряду Канади, бо ми пам’ятаємо, що рішення про надання Україні летальної зброї – це рішення Уряду і народу Канади”, – сказав Синютка.

Під час заходу також презентували виступи відомих людей у галузі бізнесу, культури, спорту, зокрема Самі Джо Смол, відомої канадської хокеїсти, Навід Хонсарі, програміста, творця відомої комп’ютерної гри GrandTheftAuto та MaxPayne. Також прозвучала доповідь від Катрін Веллінг про особливості експорту українських товарів до Канади.