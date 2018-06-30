У Львові презентували книгу про оборону Луганського аеропорту

«У вогневому кільці. Оборона луганського аеропорту» – документальна хроніка, в якій описуються події, пов’язані з обороною міжнародного аеропорту «Луганськ» та прилеглих населених пунктів (квітень-початок вересня 2014 року), а також події, що передували окупації Луганська. Книга – це ще один результат волонтерської роботи. Саме волонтери зібрали спогади понад 140 учасників та очевидців події: військових, волонтерів, місцевих мешканців, медиків, працівників аеропорту, правоохоронців; також видання містить унікальні фотографії, зроблені самими бійцями, та картосхеми, що ілюструють військові операції, які відбувалися навколо летовища. Видання презентували сьогодні у Львові за участі оборонців, аеропорту, очевидців цих подій, військових, родин загиблих вояків, волонтерів, медиків.

«Це наше дякую від всього українського народу: від луганчан, від волонтерів, за той подвиг, що відбувався у Луганському аеропорту, що відбувається зараз на сході України. Книга присвячена усім оборонцям луганського летовища, ви – головні герої цієї книги. І дуже багато людей, які проживають в окупованому Луганську писали мені у смс-повідомленнях, відписували у Фейсбуці: Сергію, передавай нашим хлопцям привіт, ми їх пам’ятаємо! От я, користуючись нагодою, і передаю ці привіти!» – зазначив на презентації Сергій Глотов, координатор проекту, керівник благодійного фонду «Народна підтримка воїнів АТО».

За словами укладачів видання, ця книга – результат першої в Україні спроби зібрати та проаналізувати свідчення безпосередніх учасників однієї з найгероїчніших і найтрагічніших операцій початку російсько-української війни, що досі лишається маловідомою для більшості українців.

«Сьогодні дуже радий бачити своїх воїнів, тих людей, які тоді (обороняючи аеропорт – прим.автора) не ділили нічого, а просто мали спільну мету – захистити рідну землю і при цьому всьому залишитися живими!.. Ціную кожного солдата, кожного офіцера 80-ої бригади, 1-ої танкової бригади, підрозділами 128-ої бригади, підрозділами «Айдар», «Шторм», підрозділом, який виконував завдання по доставці вантажів, підрозділом армійської авіації, в цілому авіації – кожен з них чесно виконував свої завдання… Ця книга – це лише маленька частина спогадів. Бо якби зібрати усі спогади, усіх військових – то було б напевно томів 50! Я впевнений, що на цій книзі будуть виховуватися покоління, будуть вчитися. Матеріали цієї книги, однозначно, будуть враховані. Це історія – її змінити не можна, але забувати її теж не можна!» – зауважив перший заступник командувача десантно-штурмових військ ЗСУ, герой України, генерал-майор Андрій Ковальчук, який був одним з оборонців аеропорту.

Окремий розділ книги присвячений загиблим українським бійцям різних підрозділів, які обороняли аеропорт. «Укладаючи цей розділ, я хотіла, щоб ви уявляли цих людей, запам’ятали їх, знали щось про них. На жаль, цей розділ дуже великий. Нам важко осягнути, яка велика ціна була заплачена! Ця книга це знак нашої пошани та подяки, – додала співавторка видання, письменниця Анастасія Воронова.

Додам, книгу «У вогневому кільці. Оборона луганського аеропорту» планують передати у бібліотеки Львівщини, а також Луганщини. Книгу можна замовити, написавши на сторінку www.facebook.com/VoinamATO/ або на пошту nafront@i.ua, вказавши необхідну кількість екземплярів. Частину з виручених коштів буде витрачено на реалізацію благодійної інформаційно-просвітницької акції з розповсюдження книги по областях України. Також можна оплатити книгу для військовослужбовців та родин загиблих бійців.