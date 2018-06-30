Сьогодні у Дрогобичі презентують логотип міста

Сьогодні о 18:00 у Дрогобицькій міській раді відбудеться презентація нового туристичного логотипу.

Участь у конкурсі взяло 14 робіт творчих людей, дизайнерів, митців, чиї роботи не поступались одна одній. Але одноголосну підтримку суддів отримало лого, яке, на їхню думку, символізує місто.

«У центрі логотипу міститься бочка з сіллю. Таких дев’ять бочок знаходяться на гербі міста Дрогобич та символізують його історію солеваріння відому на всю Європу», – розповів “Львівській газеті” депутат Львівської обласної ради Андрій Ковч.

У нижній частині логотипу знаходиться символ , так званий “смайл” (усмішка), що символізує позитивну емоцію, адже місто є не тільки відкритим для своїх гостей, а також несе позитив для кожного, хто хоча б раз тут побував.

Верхня частина логотипу символізує науку. Так званий циркуль свідчить про багате наукове минуле та теперішнє Дрогобича. Адже Юрій Котермак був ректором Болонського університету, місто Дрогобич і зараз залишається студентським містом, бо окрім училищ, коледжів, тут є також Університет.

Автором логотипу є дизайнер з Києва Олег Білий, який колись розробляв лого міста Калуш

Додамо, що з 2016 року Дрогобич активно розпочав брендинг свого міста. Адже місту насправді є що показати: стара бруківка на вулицях міста, польські та австрійські вілли, наразі відсутня так звана попса притаманна туристичним містам та містечкам. Все розпочалось зі створення слогану. Ним став слоган #дрогобичуньомувсясіль. А вже наступним етапом стало створення самого логотипу.