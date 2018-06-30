На Сокальщині трапилась пожежа

На щастя ніхто не постраждав

Сьогодні вночі пожежа трапилась у селі Двірці на Сокальщині. Тут загорілась господарська будівля.

“На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило частину даху будівлі та людські запаси сіна і зерна. Рятувальникам вдалося зупинити подальше поширення вогню й врятувати від згорання 3 будівлі”, – повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

Рятувальники отримали виклик о 2:33, а ліквідували пожежу о 4:39.

Вогнем знищено дах на площі 28 кв.м, 1,5 т сіна, 3 т зерна пшениці та пошкоджено дерев’яне перекриття на площі 30 кв.м.

Зараз встановлюють причину загоряння.