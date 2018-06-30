На Львівщині продовжують ліквідовувати наслідки негоди

Лише ДСНС залучила до робіт 29 рятувальників та 5 одиниць техніки

Протягом вчорашньої доби сильні дощі підтопили на Львівщині 25 будинків, 16 підвалів, 60 городів та 4 дороги.

Частину наслідків рятувальникам вже вдалось ліквідувати, над рештою ще працюють.

«Станом на сьогоднішній ранок залишаються підтопленими: Стрийський район – 20 підвалів житлових будинків, 10 присадибних ділянок та 40 колодязів в с. Зарічне; Жидачівський район – 1 автодорога державного значення в с. Мельничі (залишається підтоплено близько 15 м, рівень води на дорозі 5 см)», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Нагадаємо, найбільше постраждали Турківський та Стрийський райони.

Тим часом на вихідні синоптики вже не прогнозують сильних дощів, лише дрібні. Однак і потепління чекати також не варто.