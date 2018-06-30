На Городоччині під обвалом загинув чоловік

Сьогодні, о 15:33, рятувальники отримали повідомлення про те, що під час реконструкції будинку стався обвал бетонного фундаменту в с. Підзвіринець на вул. Підлісна, 38, Городоцького району.

“Внаслідок обвалу під уламки потрапив чоловік. Рятувальники разом із місцевими жителями за допомогою штикових лопат витягнули тіло чоловіка з-під фундаменту”, – повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Обставини події встановлюються.