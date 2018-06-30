Міносвіти проти політичної реклами у школах

У відомстві закликають відповідні органи не допустити подібного у навчальних закладах

Міністерство освіти та науки України засуджує політичну рекламу у навчальних закладах. Вже скерували листи до обласних адміністрації з вимогою вжити відповідні заходи.

«Міністерство засуджує розміщення будь-якої партійної агітації у закладах освіти, проведення політичних акцій та залучення до них учасників освітнього процесу. Просимо вжити дієвих заходів щодо недопущення у закладах освіти політичної агітації, просування політичного брендингу та використання приміщень закладів освіти для розміщення громадських приймалень», – йдеться у листі.

У МОН також наголосили, що в Україні освіта є незалежною від політичних партій, а також громадських і релігійних організацій.

А стаття 31 нового Закону України «Про освіту» говорить про те, що політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти.