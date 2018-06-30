Майже тисяча українських туристів не можуть вилетіти із Тунісу

Вони пробудуть там до понеділка

800 українських туристів застрягли в аеропорту у Тунісі. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Турпоператор “Oasis Travel” заборгував перевізнику “Bravo” більше мільйона доларів і не заплатив ні цента. Про цю ситуацію “Oasis Travel” знав, були різні варіанти врегулювати це питання, ніяких коштів не поступило», – сказав Омелян.

Водночас авіакомпанія “Bravo” таки привезла в Україну за свій рахунок 650 українських туристів. Цієї ночі забрали ще 120 людей додатковим бортом.

Решту змушені чекати понеділка. Тоді забезпечать ще 5 рейсів. Вона також будуть за рахунок авіакомпанії. Це будуть два рейси до Львова та три до Києва.

Натомість “Oasis Travel” повинен розмістити цих людей у готелях Тунісу.