Майже тисяча українських туристів не можуть вилетіти із Тунісу
Вони пробудуть там до понеділка
800 українських туристів застрягли в аеропорту у Тунісі. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
«Турпоператор “Oasis Travel” заборгував перевізнику “Bravo” більше мільйона доларів і не заплатив ні цента. Про цю ситуацію “Oasis Travel” знав, були різні варіанти врегулювати це питання, ніяких коштів не поступило», – сказав Омелян.
Водночас авіакомпанія “Bravo” таки привезла в Україну за свій рахунок 650 українських туристів. Цієї ночі забрали ще 120 людей додатковим бортом.
Решту змушені чекати понеділка. Тоді забезпечать ще 5 рейсів. Вона також будуть за рахунок авіакомпанії. Це будуть два рейси до Львова та три до Києва.
Натомість “Oasis Travel” повинен розмістити цих людей у готелях Тунісу.