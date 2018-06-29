Завтра у Львові відбудеться турнір зі стрітболу: змінено місце проведення (програма)

Уже другий рік поспіль у Львові відбуватиметься «Lviv Hip Hop All-Star» турнір зі стрітболу, в якому учасники змагатимуться у декількох дисциплінах. Утім через погодні умови та ймовірний дощ організатори вирішили перенести турнір із відкритих майданчкиів в зал ДЮСША у Стрийському парку за адресою: вул. Уласа Самчука, 8.

У програмі передбачено командні змагання 3х3, змагання зі слем-данків, триочкових кидків та кидків із середини поля. Також можна перемогти, здійснивши найкращий хендшейк (привітання), що притаманно саме для баскетболістів.

Призовий фонд турніру – 6 тисяч гривень.

Програма:

9:00 — 10:00 — Підтвердження реєстрації учасників всіх конкурсів.

10:00 — 10:20 — Церемонія відкриття. Привітальне слово. Оголошення розкладу на день.

10:20 — 10:30 — Жеребкування та розминка.

10:30 — 13:30 — Групові матчі 3×3 [1/16], (10 хв матч — до 11 очків).

13:30 — 14:00 — Rap performance.

14:00 — 14:25 — Середина поля челендж.

14:30 — 15:00 — Трьошка челендж.

15:00 — 15:30 — Слем данк челендж.

15:30 — 15:35 — Оголошення наступних подій.

15:35 — 16:10 — Конкурс хенд-шейків + Beat-Box showcase

16:10 — 16:15 — Перерва

16:15 — 18:15 — Продовження ігор 3×3 1/8 (10 хв матч — до 11 очків)

18:25 — 19:20 — Продовження ігор 3×3 ¼ (15 хв — до 21 очка)

19:20 — 20:00 — Продовження ігор 3×3 ½ (15 хв — до 21 очка)

20:00 — 20:20 — Матч за 3 місце

20:30 — 20:55 — Фінал

21:00 — 22:00 — Нагородження, офіційне закриття, фотосесія.

Вхід вільний, кількість учасників обмежена, тому всі бажаючі ще можуть зареєструватись на сайті: https://www.lvivhiphopallstar.com.