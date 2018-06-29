Завтра у Львові молитимуться за Героїв

Завтра, 30 червня, на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища відбудеться поминальна молитва за загиблими Героями АТО та Небесної сотні. Молитву очолять військові душпастирі Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла ЛА УГКЦ, – інформує сайт УГКЦ.

З благословення владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, останньої суботи місяця об 11:00 на Личаківському кладовищі, на місці поховання Героїв АТО та Небесної сотні, капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.

Священики запрошують вірних якнайчисельніше долучитися до спільної молитви та своєю присутністю вшанувати пам’ять героїв.